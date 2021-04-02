Sultanbeyli'de boşaltılan binanın çatısı yandı

Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan dört katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 01.30 sıralarında İstanbul Sultanbeyli'deki Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptanı Derya Caddesi üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak üzere önceden boşaltılan binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşularının alevleri fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri, yanan çatıya müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"BİNANIN BOŞ OLMASI TESELLİ OLDU"

Alevleri fark ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulunan Yılmaz Ağın, yangınla ilgili "Balkona çıkmıştım, direkt yangını gördüm. Seri bir şekilde itfaiyeye haber verdim. Sonra binanın sahiplerine haber verdim. Binanın boş olması bizim için en büyük teselli oldu zaten. Kentsel dönüşümden dolayı müteahhide verilecekti, onun için boşaltılmıştı." dedi.

























