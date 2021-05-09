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Sultanbeyli'de çalıştığı iş yerini soyan şahıs tutuklandı

Sultanbeyli'de çalıştığı iş yerini soyan şahıs tutuklandı

İş yerindeki çelik kasayı şifreyle açıp içinden 407 bin TL ile 837 bin TL değerinde çek çalan muhasebecinin o anları kameraya yansıdı.