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- Sultanbeyli'de çalıştığı iş yerini soyan şahıs tutuklandı
Sultanbeyli'de çalıştığı iş yerini soyan şahıs tutuklandı
- DHA
- 09.05.2021 - 11:49
- Güncelleme : 09.05.2021 - 12:23
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'nde bir iş yerinin kasasından hırsızlık olayı ihbarı alan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
HIRSIZ MUHASEBECİ ÇIKTI
İncelemeler sonucu hırsızlık olayını muhasebe sorumlusu olan A.Y.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Kimlik tespitinin üzerine şüpheli A.Y. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Sultanbeyli'de çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci
PARA VE ÇEK DOLU ÇANTAYI TUVALETE SAKLADI
A.Y.'nin ifadesinde kasadan parayı, çek ve senetleri kendisinin çaldığını, çaldığı para ve çeklerin bulunduğu çantayı tuvalete sakladığını söylediği öğrenildi. Ekipler şüphelinin sakladığı içinde 407 bin TL, 837 bin TL değerinde çek-senet ve bir adet çek koçanı ve 8 adet zarf içindeki 8 bin 650 TL bulunan çantayı tuvalette buldu.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.