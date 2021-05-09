Euro
10.0268
0.22%
Dolar
8.234
-0.43%
Altın
484.93
0.49%
Borsa
1.441
0.95%
Bitcoin
480.981
-1.80%
EXEN Coin
34.18
5.52%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Sultanbeyli'de çalıştığı iş yerini soyan şahıs tutuklandı

    İş yerindeki çelik kasayı şifreyle açıp içinden 407 bin TL ile 837 bin TL değerinde çek çalan muhasebecinin o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 12:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultanbeyli'de çalıştığı iş yerini soyan şahıs tutuklandı

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'nde bir iş yerinin kasasından hırsızlık olayı ihbarı alan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    HIRSIZ MUHASEBECİ ÇIKTI

    İncelemeler sonucu hırsızlık olayını muhasebe sorumlusu olan A.Y.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Kimlik tespitinin üzerine şüpheli A.Y. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Sultanbeyli'de çalıştığı iş yerinin kasasını soyan muhasebeci

    PARA VE ÇEK DOLU ÇANTAYI TUVALETE SAKLADI

    A.Y.'nin ifadesinde kasadan parayı, çek ve senetleri kendisinin çaldığını, çaldığı para ve çeklerin bulunduğu çantayı tuvalete sakladığını söylediği öğrenildi. Ekipler şüphelinin sakladığı içinde 407 bin TL, 837 bin TL değerinde çek-senet ve bir adet çek koçanı ve 8 adet zarf içindeki 8 bin 650 TL bulunan çantayı tuvalette buldu.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sultanbeyli de çalıştığı iş yerini soyan şahıs tutuklandı #1

    Sultanbeyli de çalıştığı iş yerini soyan şahıs tutuklandı #2

    Sultanbeyli de çalıştığı iş yerini soyan şahıs tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir