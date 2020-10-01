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Sultanbeyli'de çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu
Sultanbeyli'de iki küçük çocuğun çatıdaki oyunu, görenlere korku dolu anlar yaşattı. Bir süre çatıda oyun oynayan çocuklar, çıktıkları pencereden tekrar içeri girdi.
- DHA
- 01.10.2020 - 11:28
Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 küçük çocuk çatıda gezmeye başladı.
2 ve 3 yaşındaki iki çocuğu çatıda gezerken gören komşuları, çocukları uyarmaya çalıştı.
Sultanbeyli'de çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu VİDEO
SORUMSUZ AİLEYE TEPKİ
Vatandaşlar, ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi. Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi.
Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.