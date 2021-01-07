Sultanbeyli'de drift yapan araca ceza

Trafiği tehlikeye atarak drift yapan bir araca ait görüntüler, polis ekiplerini harekete geçirdi. Sürücüye 6 bin 700 lira ceza yazılarak, araç trafikten 60 gün men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 34 EH 5546 plakalı araç sürücünün İstanbul Sultanbeyli'de drift yaptığına dair görüntüleri izledi.

Ekipler, şahsın trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasına ilişkin çalışma başlattı.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli Baran Ö.'yü yakalandı. Sürücüye drift yapmaktan 6 bin 700 lira para cezası uygulandı. 34 EH 5546 plakalı araç, 60 gün süre ile trafikten men edildi.

EHLİYETİNE EL KOYULDU

Ayrıca Baran Ö'nün sürücü belgesi, 2 ay süre ile geçici olarak geri alındı.

POLİS MERKEZİNE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Merkezi'ne sevk edildi.