Sultanbeyli'de erkek çocuğunu istismar eden yönetici tutuklandı

13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kuran kurs yöneticisi tutuklandı. Çocuğun ifadesine göre, yönetici aracın içinde cinsel istismarda bulundu.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki bir erkek çocuğu, 44 yaşındaki kuran kursu yöneticisi E.A.’nın kendisini otomobiliyle gezintiye çıkardığını, otomobil içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddia etti.

E.A. tarafından evine bırakılan mağdur çocuk, olayı ailesine anlattı.

“Onu babam gibi görüyordum”

Aile, E.A.'dan şikayetçi olurken çocuk ifadesinde “İkinci sınıftan beri onu babam gibi görüyordum. E.A. benim için başkaydı. Bu olay daha önce hiç yaşanmadı. E.A. dışında hiç kimse bana bir şey yapmadı. E.A.'dan şikayetçiyim.” dedi.

Mağdur çocuğa, cinsel istismarın tespiti için adli muayene yapıldı.

8 yıldır tanıyor

Şüpheli E.A., mağdur çocuğun ifadesinin ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

E.A. emniyetteki ifadesinde, kendisinden şikayetçi olan çocuğu 8 yıldır tanıdığını, çocukla son bir ayda kuran kursuna gelmek istemediği için görüştüğünü ileri sürdü.

‘Bir kez yanağından öptüm’

Olay günü yemek yemek için dışarı çıktıklarını söyleyen E.A., çocuğa baba şefkatiyle yaklaştığını, bir kez yanağından öptüğünü iddia ederek suçlamayı kabul etmedi.

İfadesinde şüphelinin mesleğinin 'işsiz' olarak belirtilmesi dikkat çekti.

Olay günü giydiği şalvar inceleniyor

İfadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli E.A. savcıya da ifade verdi.

Savcılık şüpheliyi “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli E.A.'yı, sevk edildiği suç maddesinden tutukladı.

DHA’nın haberine göre soruşturmada şüphelinin olay günü giydiği şalvar, inceleme için Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.