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    Sultanbeyli'de eski sevgilisinin iş yerini para almak için kurşunlattı

    Sultanbeyli'de ayrıldığı erkek arkadaşından para almak için çeteyle anlaşan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 26.11.2020 - 14:07
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    Sultanbeyli'de eski sevgilisinin iş yerini para almak için kurşunlattı

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde esnaf olan Eyüp B., kız arkadaşı olan 27 yaşındaki Öznur T.'den bir süre önce ayrıldı.

    Ayrıldıktan sonra  Öznur T. eski erkek arkadaşından para alabilmek için "Dayı" lakaplı  Y.K. ile anlaştı.

    Y.K.  farklı numaralardan Eyüp B.'yi arayarak ve mesaj atarak para alabilmek için ölümle tehdit etmeye başladı. Ardından 8 kasım Pazar günü Eyüp B.'ye ait iş yeri kurşunlandı.

    PARA ALMAYA GİTTİLER

    Geçtiğimiz cuma günü çete üyeleri, Eyüp B. ve ortağı Y.B.'den para almak için iş yerine gittiler. Durumdan haberdar olan polis ekipleri iş yeri ve çevresinden önlem alarak şüphelileri takibe aldı. Çete üyeleri iş yerine girerek Eyüp B. ve ortağını gün içinde para almak için tehdit ettikleri belirlendi.

    Sultanbeyli eski sevgili

    POLİS GÖZALTINA ALDI

    Harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerinden içeri giren Ö.T. ve beraberindeki D.D.'yi gözaltına aldı. Bu sırada iş yeri çevresinde araçlarında gözcülük yapan  M.S.A., Y.A. ve M.İ. isimli şüpheliler de polis ekiplerince gözaltına alındı.  Araçta yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Sultanbeyli eski sevgili

    "DAYI" BULUŞMA NOKTASINDA YAKALANDI

    Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri süre sonra olayın azmettiricisi olan Öznur T.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Çete lideri "Dayı" lakaplı 33 yaşındaki Y.K. ise Öznur T. aracılığı ile belirlenen buluşma noktasında  yakalanarak gözaltına alındı.

    Çete liderinin evinde ve aracında da aramalar yapan polis ekipleri bir  adet ruhsatsız tabanca ve içerisinde örgüt içi yazışmaların bulunduğu 9  adet cep telefonu ele geçirdi.

    Sultanbeyli eski sevgili

    HEPSİ TUTUKLANDI

    Polis ekipleri 75 güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler iş yerini kurşunlayanların Y.K. ve M.İ olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 7 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından  "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Yağma", "Tehdit", "Mala Zarar Verme" suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Sultanbeyli eski sevgili

    Sultanbeyli eski sevgili

    Sultanbeyli eski sevgili

    Sultanbeyli eski sevgili

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