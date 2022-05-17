Demir korkuluklardan mutfak camına tırmanan hırsız, girdiği evden evlenmek üzere olan Gül Demirbağ’a ait 80 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde düğün hazırlığı yapan Gül Demirbağ, altınlarının çalınmasıyla düğün öncesi hayal kırıklığı yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, demir korkuluklara tırmanıp ardından güvenlik kameralarının yönünü değiştiren hırsız, mutfak camından eve girdi.

İHA’nın haberine göre; kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, evin altını üzerine getirdi.

Hırsızı, yan odada oyun oynayan kardeş fark etti

Düğüne sayılı günler kala Gül Demirbağ’ın altınlarını cebine dolduran hırsız, eve kimse girmesin diye kapıyı içeriden kilitlemeye çalışırken yan odada bilgisayar oyunu oynayan Sami Demirbağ ile göz göze geldi.

Gül Demirbağ’ın kardeşi olan Sami Demirbağ, hırsızı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı.

Sultanbeyli'de, evlenmek üzere olan genç kızın altınları çalındı VİDEO



“Kameranın yüzünü çektiğinin farkına varınca süpürge aracılığıyla kameranın yönünü ters çeviriyorlar”

Sami Demirbağ, konuya yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Olay, akşam 22.00 sıralarında oldu. Buradan geliyorlar, bu mutfak camına çıkacakken ilk önce kamerayı fark ediyorlar. Ondan sonra kameranın yüzünü çektiğinin farkına varınca tekrar aşağı inip, şuradan bir süpürge aracılığıyla kameranın yönünü ters çeviriyorlar. Tekrardan gelip bakıyorlar, kamera herhangi bir görüş açısını yakalamayınca tekrardan buradan mutfak camından içeri giriyorlar. İşini hallettikten sonra balkondan dışarı çıkıp, oradan da kaçıyorlar.





“Ablam 1 ay sonra evlenecekti”

Ben bilgisayarımla kulaklığım takılı bir şekilde oyun oynuyordum. Bir tıkırtıların geldiğini duydum. Evi kontrol etmek istedim. Kapımı açtığım sırada hırsızla bir göz göze geldik. O da beni görünce bir afalladı. Direkt balkondan dışarı kaçtı. Evi kontrol ettim. Yatak odası ve kız kardeşimin odası darmaduman olmuştu. Direkt polise haber verdim. Evde 10, 15 dakika zaman geçirdikten sonra kaçıyorlar. Beni fark ettikten sonra camdan girip kız kardeşimin odasından balkonundan kaçıyorlar. 80 bin TL’lik ziynet eşyası alınıyor. Ablam 1 ay sonra evlenecekti. Böyle bir talihsizlik geldi başımıza. Bunun için gerçekten çok üzgünüz. Emniyet güçlerimizden yardım istiyorum. Hırsızların en yakın zamanda da bulunmasını istiyorum.”