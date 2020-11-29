Başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sultanbeyli’de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının failinin 32 yaşındaki Serkan A. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Şüpheli şahsı takibe alan ekipler, 28 Kasım’da saat 14.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Reyhanoğlu Caddesi'nde aracıyla kaçmaya çalışan şüphelinin ekip aracıyla önünü kesip durdurarak gözaltına aldı.

11 AYRI SUÇTAN FİRARİ ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda, yakalanan şahsın İstanbul ve Ordu’da meydana gelen 8 ayrı suçtan mahkemelerce aranıyor olduğu ve 9 yıl 6 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca farklı tarihlerde Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen “hırsızlık” başta olmak üzere 11 ayrı suçtan faili firar olduğu belirlendi.

Sultanbeyli'de firari şüphelinin yakalanma anı kamerada VİDEO

MASKE CEZASI DA KESİLDİ

Yakalanan şüpheli şahsa ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı 2 bin 400 lira ve Covid tedbirleri kapsamında maske takmamasından dolayı 900 lira olmak üzere toplam 3 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Şüpheli Serkan A., aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.





YAKALANMA ANI KAMERADA

Öte yandan, polis ekiplerinin şüpheli şahsı yakalama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli Serkan A.'nın aracına binerek uzaklaştığı sırada polislerin ekip aracıyla sıkıştırılarak yakalandığı yer alıyor.