Bir genç kızın girdiği telefoncuda tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı. Genç kızın yakınları mahalleyi savaş alanına çevirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki bir telefoncuya girdi.

Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı.

Yakınları koştu, camları kırıldı

Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu.

Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Dün saat 19.00 sıralarında mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli’de genç kıza taciz iddiası ViDEO

Polise taş atan bile oldu

Polis, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Öfkeli mahalle sakinleri ile kendilerini durdurmaya çalışan polis arasında gerginlik yaşandı.

Bazıları ellerindeki taşları polise fırlattı.

Emniyet Müdürü Kurak, aileyi sakinleştirdi

Ekipler, gaz kullanarak ve havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Olay yerine gelen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, genç kızın yakınlarıyla görüşerek onları sakinleştirdi.

Genç kız ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan açıklama

Olayla ilgili Sultanbeyli Kaymakamlığı da bir açıklama yaparak gözaltına alınan V.U. ile ilgili adli işlem başlatıldığını duyurdu.

DHA’da yer alan açıklamada, “İlçemiz halkından T.S adlı vatandaşımız, 2004 doğumlu kızı N.S'nin; (V.U) adlı vatandaş tarafından iş yerinde taciz edildiği iddiasında bulunmuştur. Şüpheli, güvenlik güçlerimizce yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır.” denildi.