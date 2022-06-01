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    Sultanbeyli’de genç kıza taciz iddiası

    Bir genç kızın girdiği telefoncuda tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı. Genç kızın yakınları mahalleyi savaş alanına çevirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaşananlar kameraya yansıdı.
    • 01.06.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:35
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    Sultanbeyli’de genç kıza taciz iddiası

    İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki bir telefoncuya girdi.

    Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı.

    Yakınları koştu, camları kırıldı

    Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu.

    Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Dün saat 19.00 sıralarında mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Sultanbeyli’de genç kıza taciz iddiası ViDEO

    Polise taş atan bile oldu

    Polis, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

    Öfkeli mahalle sakinleri ile kendilerini durdurmaya çalışan polis arasında gerginlik yaşandı.

    Bazıları ellerindeki taşları polise fırlattı.

    Sultanbeyli’de genç kıza taciz iddiası #1

    Emniyet Müdürü Kurak, aileyi sakinleştirdi

    Ekipler, gaz kullanarak ve havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

    Olay yerine gelen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, genç kızın yakınlarıyla görüşerek onları sakinleştirdi.

    Genç kız ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Sultanbeyli’de genç kıza taciz iddiası #2

    Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan açıklama

    Olayla ilgili Sultanbeyli Kaymakamlığı da bir açıklama yaparak gözaltına alınan V.U. ile ilgili adli işlem başlatıldığını duyurdu.

    DHA’da yer alan açıklamada, “İlçemiz halkından T.S adlı vatandaşımız, 2004 doğumlu kızı N.S'nin; (V.U) adlı vatandaş tarafından iş yerinde taciz edildiği iddiasında bulunmuştur.  Şüpheli, güvenlik güçlerimizce yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır.” denildi.

    Sultanbeyli’de genç kıza taciz iddiası #3

    Sultanbeyli’de genç kıza taciz iddiası #4

    Sultanbeyli’de genç kıza taciz iddiası #5

    Sultanbeyli’de genç kıza taciz iddiası #6


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