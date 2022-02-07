3 hırsız bir hurdacıdan 20 bin lira değerinde kablo ve demir çaldı. Panikle kaçmaya çalışan hırsızların geldikleri aracın sürgülü kapısı yerinden çıkıp yola düştü. Kapı ise bir galericiden çalındı.

Geçen cumartesi günü İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi'ndeki hurdacıya gelen hırsızlar içeriden kablo, matkap ve kilolarca demir çalıp, geldikleri araca yükledi.

Çevredekiler durumu fark etti ve hırsızlara bağırmaya başladı.

Hırsızlar panikle kaçmaya çalıştıkları sırada, geldikleri aracın sürgülü kapısı yerinden çıkıp yola düştü.

GALERİDEN KAPI ÇALDILAR

Kaçan hırsızlar, birkaç kilometre sonra bir galeride kendi bindikleri aracın aynı marka ve modelini gördü.

Hırsızlar galeriye girip, bu kez o aracın kapısını söktü. Sabah iş yerine gelen galerici, kapısı çalınan aracını görünce polise haber verdi.

Olay yeri inceleme ekipleri, her iki iş yerinde inceleme yaparak delil topladı.

Sultanbeyli'de hurdacıyı soyup üstüne kapı çaldılar VİDEO



“20 BİN LİRA ZARARIM VAR”

Hurdacı Rıza Özer, “Sabah 07.00 sıralarında arkadaşım aradı. Dükkanın önünde şüpheli araç var dedi. Sonra iş yerine geldim. Geldiğimde hırsızlar iş yerimden çıktı. Hırsızların geldikleri aracın sol kapısı yere düştü. Ayrıca hırsızlardan biri telefonu düşürdü. Üç kişilerdi, yüzleri görünmüyordu. İş yerinden yaklaşık 20 bin lira civarı malzeme çaldılar.” dedi.

HIRSIZLARI GÖRDÜ

Hırsızları gören Murat Demir ise “Sabah bir sese uyandım. Hırsızlar saat 07.00 gibi burada hurdacı iş yerine girdiğini fark ettik. Biz inmeden kaçtılar. Hırsızlar hurdacından aldıkları malzemeleriyle kaçmaya çalıştığı sırada aracının kapısı yere düştü. Üç kişiydi.” diye konuştu.

KAPIYI SÖKÜP GÖTÜRDÜLER

Oto galeri sahibi Mehmet Yüncü ise “Akşam dükkanı kapatıp gittim. Herhangi bir şey yoktu. Sabah 09.00 gibi komşu beni aradı. Arabanın kapısının olmadığını söyledi. İlk önce inanmadım. ‘Nasıl olur böyle bir şey şaka mı yapıyorsun?’ dedim. Dükkana geldiğimde aracın kapısının olmadığını gördüm. Kapının çalınmasını ilk defa görüyorum. Özellikle Sultanbeyli'de hırsızlık olayları sık sık oluyor.” ifadelerini kullandı.

POLİS ARIYOR

Polis ekipleri her yerde hurdacıyı soyup galeriden de araç kapısı çalan hırsızları arıyor.