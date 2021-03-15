Euro
8.9915
-0.7%
Dolar
7.538
-0.38%
Altın
419.38
0.01%
Borsa
1.555
-0.12%
Bitcoin
431.752
-4.54%
EXEN Coin
13.59
-4.02%
12ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 12 C

    Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı

    Sultanbeyli’de bir İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 22:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı

    İstanbul Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda yolda seyir halinde olan İETT otobüsü bir otomobille çarpıştı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kazada biri kadın yolcu, biri de otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

    Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

    Sultanbeyli de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı #1

    Sultanbeyli de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı #2

    Sultanbeyli de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir