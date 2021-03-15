Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı

Sultanbeyli’de bir İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda yolda seyir halinde olan İETT otobüsü bir otomobille çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada biri kadın yolcu, biri de otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.



