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- Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı
Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı
Sultanbeyli’de bir İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
- İHA
- 15.03.2021 - 22:31
İstanbul Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda yolda seyir halinde olan İETT otobüsü bir otomobille çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada biri kadın yolcu, biri de otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.