Sultanbeyli'de iki binanın çatısı cayır cayır yandı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'ndeki Sinop Sokak'ta iki binanın çatısı bir anda yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı.

Rüzgarın etkisiyle yan binaya sıçrayarak büyüyen yangından kaçan vatandaşlar, kendilerini zor dışarıya attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR VATANDAŞ HAFİF YARALI

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bir vatandaş da hafif yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralı vatandaşa olay yerinde müdahalede bulundu.

Yangın çıkan binanın sakinlerinden Halil Sarıdağ, "Biz ailece dışarıda oturuyorduk, çay içiyorduk. Bir baktık yukarıdan dumanlar çıkıyor. Kısa süre sonra alevleri gördük. Daha sonra itfaiye ekiplerini aradık. Yangın daha sonra yandaki komşunun binasına da sıçradı. Yandaki bina da bizim binamız gibi hasar aldı." dedi.

KENDİ İMKANLARIYLA MÜDAHALE ETTİLER

Olay yerine vardığında dumanları görür görmez itfaiyeyi aradığını belirten bir diğer vatandaş Abdurrahim Yıldız ise, itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanları ile camları kırarak olaya müdahale ettiklerini söyledi.

Bir vatandaşın da, itfaiye ekipleri gelene kadar olaya kendi çatısından hortumla müdahale etmeye çalıştığı görüntülendi.

CAN KAYBI YOK

Mahalle Muhtarı Ramazan Çağal da, "Yangının tam olarak neden çıktığını bilmiyorum. Ben de cenaze törenindeydim. Ancak yetişebildim. Yangın herhalde kerestelerden çıkmış. Çok büyük bir olay atlattık. Herhangi bir can kaybı yok. Mal kaybı var sadece, çatılar yanmış." dedi.





