Farklı zamanlarda oyun oynama bahanesiyle 2 ayrı internet kafeye gelen üç genç, oyun konsollarını çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan iki farklı internet kafede hırsızlık yaşandı.

İddiaya göre, oyun oynama bahanesiyle farklı günlerde gittikleri internet kafelerde masa kiralayan gençler, iş yeri sahiplerinin dükkan içerisinde olmadığı esnada 5 oyun konsolu çaldı.

O ANLAR KAMERADA

Oyun ücretini ödeyen şüpheli gençler, çaldıkları konsol ve cihazla birlikte kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de internet kafelerden hırsızlık VİDEO

"GENÇLERİMİZİ KAYBEDİYORUZ"

Olaya ilişkin konuşan Hamit Aslan, "Konsolların eksik olduğunu fark edince kamera kayıtlarını inceledik. Gençlerin yanındaki getirdikleri çantanın içerisine oyun konsollarını koyduğunu gördük. Bizi zaten çalınanlardan ziyade gençlerin yaptığı hırsızlık üzdü.” diye konuştu.

Aynı şahıslar tarafından oyun cihazı çalınan internet kafe işletmecisi Hüseyin Ayduru ise “Aynı olay geçen hafta da benim başıma geldi. Geçtiğimiz gün de başka bir internet kafe işletmecisi arkadaşım beni arayarak aynı durumdan muzdarip olduğunu söyledi. Görüntüleri inceleyince şahısların aynı gençler olduğunu fark ettik. Dükkanlarımızı pandemi nedeniyle açabildiğimiz için sevinirken bize böyle bir üzüntü yaşattılar. Çalınan cihazların maddi değerinden ziyade gençlerimizi kaybettiğimiz için üzülüyoruz.” dedi.