Sultanbeyli’de iş arkadaşının adına saniyeler içinde kredi çekti

İş arkadaşının cep telefonunu alan şahıs, mobil bankacılık uygulaması üzerinden arkadaşının adına 64 bin lira kredi çekti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan E.Ö., iş arkadaşı N.S. isimli kadının cep telefonunu alarak, mobil bankacılık uygulaması üzerinden 64 bin lira kredi çekti.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri güvenlik kameraları incelendi.

5 DAKİKADA KREDİ ÇEKTİ

Şüpheli E.Ö.’nün mağdura ait telefonunu iş yerinin yemekhane kısmında aldıktan sonra ütü odasına geçtiği, cep telefonu ile işlem yaptığı ve 5 dakika sonra telefonu sahibine teslim ettiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüpheliyi 24 Eylül'de yakalayarak gözaltına aldı.

Sultanbeyli’de telefonunu aldığı iş arkadaşının adına kredi çekti VİDEO

ŞİFRESİNİ 'YARDIM ETME' BAHANESİYLE ÖĞRENDİ

Yapılan araştırmalarda şüphelinin mağdurla aynı iş yerinde çalıştığı, mağdur şahsın şifre bilgilerini önceden yardım etme bahanesiyle yapmış olduğu mobil bankacılık işlemi sırasında öğrendiği, olay günü çekmiş olduğu krediyi kendi ev sahibine aynı uygulama üzerinden havale ettikten sonra ev sahibini arayarak içerisinden 6 bin 500 liralık 5 aylık kira borcunu almasını istediği ve geri kalan 57 bin 500 liralık tutarı yanlışlıkla gönderdiğini beyan ederek başka bir hesap üzerinden kalan tutarı iade aldığı belirlendi.

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.