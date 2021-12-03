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    Sultanbeyli’de kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı

    Seyir halindeki bir kamyon, önünde seyir eden İETT otobüsünün yavaşlaması sonucu otobüse arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü ile otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 13:29
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    Sultanbeyli’de kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı

    İstanbul Sultanbeyli’de 34 UT 7192 plakalı Mehmet Şirin yönetimindeki İETT otobüsü seyir halindeyken, önünde meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle yavaşladı.

    O sırada arkadan gelen 43 SF 267 plakalı İbrahim Kutay yönetimindeki kamyon, otobüse çarptı.

    6 KİŞİ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü Kutay ile otobüste bulunan Mustafa Halil Aydın, Fatma Kılınç ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

    İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sultanbeyli’de kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı #1

    HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi otobüste yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

    Sultanbeyli’de kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı #2

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

    Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Sultanbeyli’de kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı #3

    Sultanbeyli’de kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı #4

    Sultanbeyli’de kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı #5

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