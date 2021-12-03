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Sultanbeyli’de kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı

Sultanbeyli’de kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı

Seyir halindeki bir kamyon, önünde seyir eden İETT otobüsünün yavaşlaması sonucu otobüse arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü ile otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.