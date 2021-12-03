- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sultanbeyli’de kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı
Sultanbeyli’de kamyon, yolcu dolu İETT otobüsüne çarptı
- DHA
- 03.12.2021 - 13:29
İstanbul Sultanbeyli’de 34 UT 7192 plakalı Mehmet Şirin yönetimindeki İETT otobüsü seyir halindeyken, önünde meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle yavaşladı.
O sırada arkadan gelen 43 SF 267 plakalı İbrahim Kutay yönetimindeki kamyon, otobüse çarptı.
6 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü Kutay ile otobüste bulunan Mustafa Halil Aydın, Fatma Kılınç ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi otobüste yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.