Sultanbeyli'de kayınpeder damadını öldürdü

Hamile eşini bıçakladığı belirtilen damat, görüşmek için gittiği kayınpederinin evinde kurşun yağmuruna tutuldu. Hastaneye kaldırılan damat, kurtarılamadı.

Eşi Sibel Babacan'ı daha önce bıçakladığı iddia edilen Fırat Babacan, babasının evinde kalan eşiyle görüşmek istedi.

Olumlu yanıt alamayan 2 çocuk babası Fırat Babacan, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Eğim Sokak üzerinde havaya ateş açmaya başladı.

ARACIYLA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN KAYINPEDERİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Kayınpeder Ayhan B. ise aracıyla olay yerinden kaçmak isteyen damadının önünü keserek kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan damat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayınpeder Ayhan B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

“HAMİLE EŞİNİ BIÇAKLAYARAK YARALADI”

Sibel Babacan'ın dayısı Hakim Akın, “Bu yeni bir olay değil. Ailemiz daha önce defalarca tehdit edildi. Burada silah çekildi. Mahallede silah sıkıldı. Eşine, çocuklarına bakmıyordu. Biz defalarca oturup anlatmamıza rağmen kimseyi dinlemiyordu. Benim arkamda sağlam insanlar var bana bir şey olmaz gibisinden hep aynı tavırlarla tehditler savuruyordu.

“12’NCİ KATTAN AŞAĞIYA ATACAKMIŞ”

Bir kez hamile eşini bıçaklayarak yaraladı, hastaneye kaldırdılar. Biz yine bu böyle olmaz, çoluğun çocuğun var dedik. Kimseyi dinlemiyordu. Bir kere de eşini 12'nci kattan aşağı atmak üzereyken güvenlik farkına varıyor. Polisleri arıyorlar. Eşini camdan atıyormuş.” dedi.

“BİNADA KİM VARSA ÖLDÜRECEĞİM GİBİ TEHDİTLER SAVURDU”

Akın, “Bugünkü olayda şahıs, kayınpederinin dükkanına gidiyor. Ben gideceğim eşimi de çocuklarımı da öldüreceğim, orada kim varsa binada oturanları da öldüreceğim gibi tehditlerde bulunuyor. Ondan sonra buraya geliyor. Eniştem de peşinden arabayla geliyor bakıyor ki yine burada tehditlere devam ediyor. Yapma, şöyledir böyledir demesine rağmen aldırmıyor. Sonra silah çekiyor, Nefsi müdafaa olarak eniştem de kendisini vurmuş.” diye konuştu.