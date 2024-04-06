İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu öğrenilen Ali B., yaşadığı evin kapısını kilitleyerek bıçakla kendine zarar vermeye başladı.
Ali B.'nin kapıyı açmaması üzerine komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Özel harekat müdahale etti
Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonuçsuz kalınca bölgeye özel harekat polisleri de istendi.
Özel harekat polislerinin yaptığı operasyonla evin kapısı açıldı, evden yaralı olarak çıkarılan Ali B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar kamerada
Polis ekiplerinin evinde kapısında Ali B.'ye seslendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde bir kadının feryat ettiği, polis ekiplerinin ise "Annen sinir krizi geçiriyor, yapma. Yat yere, bıçağı bırak" dediği duyuluyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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