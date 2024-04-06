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Sultanbeyli'de kendini eve kilitleyen şahsa özel harekat müdahale etti

Sultanbeyli'de kendini eve kilitleyen şahsa özel harekat müdahale etti İstanbul Sultanbeyli'de madde bağımlısı bir kişi evinin kapısını kilitleyerek bıçakla kendine zarar verdi. Özel harekat polislerinin çalışmalarıyla şahıs yaralı olarak evden çıkarıldı.