Sultanbeyli’de kısıtlama saatinde dans eden gençler, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde koronavirüse ve yasağa aldırmayan gençler, müzikli eğlence yaptı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, çevredeki vatandaşların alkışlarla eşlik ettiği görüldü.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDI

Koronavirüsle mücadele kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak bir araya gelen çok sayıda genç, sokak ortasında son ses müzik açarak, dans etti.

Gençler, sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendi.

Sultanbeyli’de kısıtlama saatinde müzikli eğlence VİDEO



