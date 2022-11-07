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    Sultanbeyli'de konvoy dehşeti: Aracından dışarıya ateş açtı

    Düğün nedeniyle toplanan konvoydaki bir maganda, sürücü koltuğundan dışarıya ateş açtı. Yaşanan anlar kayda alındı.
    • 07.11.2022 - 11:50
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    Sultanbeyli'de konvoy dehşeti: Aracından dışarıya ateş açtı

    Düğünleri kana bulayan madangalar, eylemlerinden vazgeçmiyor.

    Düğün sebebiyle havaya rast gele ateş açan magandaların kurşunu, bugüne kadar sayısız can aldı.

    Konuya bir örnek de Sultanbeyli ilçesinde yaşandı.

    Aracından ateş açtı

    Cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyundaki maganda, aracının üst camından havaya ateş açtı.

    Magandanın o anlarını ise arkadaşı cep telefonu ile video kaydı aldı.

    Magandanın açtığı ateş sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, yaşanan anlar pes dedirtti.

    Sultanbeyli de konvoy dehşeti: Aracından dışarıya ateş açtı #1

    Sultanbeyli de konvoy dehşeti: Aracından dışarıya ateş açtı #2

    Sultanbeyli de konvoy dehşeti: Aracından dışarıya ateş açtı #3

    Sultanbeyli de konvoy dehşeti: Aracından dışarıya ateş açtı #4


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