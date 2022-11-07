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- Sultanbeyli'de konvoy dehşeti: Aracından dışarıya ateş açtı
Sultanbeyli'de konvoy dehşeti: Aracından dışarıya ateş açtı
Düğün nedeniyle toplanan konvoydaki bir maganda, sürücü koltuğundan dışarıya ateş açtı. Yaşanan anlar kayda alındı.
- 07.11.2022 - 11:50
Düğünleri kana bulayan madangalar, eylemlerinden vazgeçmiyor.
Düğün sebebiyle havaya rast gele ateş açan magandaların kurşunu, bugüne kadar sayısız can aldı.
Konuya bir örnek de Sultanbeyli ilçesinde yaşandı.
Aracından ateş açtı
Cadde üzerinde ilerleyen düğün konvoyundaki maganda, aracının üst camından havaya ateş açtı.
Magandanın o anlarını ise arkadaşı cep telefonu ile video kaydı aldı.
Magandanın açtığı ateş sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, yaşanan anlar pes dedirtti.