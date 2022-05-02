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    Sultanbeyli’de kot pantolon kavgası mağazadan sokağa taştı

    Satın alınan kot pantolon nedeniyle mağazada çıkan kavga sokağa taştı. Kavga eden taraflar, polis müdahalesi ile güçlükle ayrılabildi.
    • 02.05.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 10:33
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    Sultanbeyli’de kot pantolon kavgası mağazadan sokağa taştı

    İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki bir giyim mağazasında, iddiaya göre satın alınan kot pantolon nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede alevlendi.

    Mağazadaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü, kavga mağazadan taştı, taraflar sokağa döküldü.

    Kent Meydanı’nda devam eden kavgada ortalık bir anda savaş alanına döndü. DHA’nın haberine göre; çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışsa da çabalar sonuç vermedi.

    Polis ekiplerine de güçlük çıkardılar

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Taraflar polis ekiplerine de güçlük çıkarınca, ekipler cop ile müdahale etmek zorunda kaldı. Zorla sonlandırılan kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Sultanbeyli’de kot pantolon kavgası mağazadan sokağa taştı ViDEO

    Sultanbeyli’de kot pantolon kavgası mağazadan sokağa taştı #1

    Sultanbeyli’de kot pantolon kavgası mağazadan sokağa taştı #2


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