Satın alınan kot pantolon nedeniyle mağazada çıkan kavga sokağa taştı. Kavga eden taraflar, polis müdahalesi ile güçlükle ayrılabildi.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki bir giyim mağazasında, iddiaya göre satın alınan kot pantolon nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede alevlendi.

Mağazadaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü, kavga mağazadan taştı, taraflar sokağa döküldü.

Kent Meydanı’nda devam eden kavgada ortalık bir anda savaş alanına döndü. DHA’nın haberine göre; çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışsa da çabalar sonuç vermedi.

Polis ekiplerine de güçlük çıkardılar

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Taraflar polis ekiplerine de güçlük çıkarınca, ekipler cop ile müdahale etmek zorunda kaldı. Zorla sonlandırılan kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sultanbeyli’de kot pantolon kavgası mağazadan sokağa taştı ViDEO