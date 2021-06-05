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    Sultanbeyli'de kuyumcuda gasp

    Yüzüne biber gazı sıktığı kuyumcunun elindeki bileziği çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 05.06.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 11:58
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    Sultanbeyli'de kuyumcuda gasp

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giren şüpheli, bir süre bileziklere baktıktan sonra iş yeri sahibine biber gazı sıkarak elindeki bileziği aldı.

    Kuyumcu neye uğradığını şaşırırken, şüpheli dükkandan koşarak kaçtı.

    2 GÜN SONRA YAKALANDI

    Kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledi. Şüpheli, olaydan iki gün sonra bir iş yerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sultanbeyli'de kuyumcuda gasp ViDEO

    Sultanbeyli de kuyumcuda gasp #1

    Sultanbeyli de kuyumcuda gasp #2

    Sultanbeyli de kuyumcuda gasp #3

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