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Sultanbeyli'de kuyumcuda gasp
Yüzüne biber gazı sıktığı kuyumcunun elindeki bileziği çalan hırsızın o anları kameraya yansıdı.
- DHA
- 05.06.2021 - 11:52
- Güncelleme : 05.06.2021 - 11:58
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giren şüpheli, bir süre bileziklere baktıktan sonra iş yeri sahibine biber gazı sıkarak elindeki bileziği aldı.
Kuyumcu neye uğradığını şaşırırken, şüpheli dükkandan koşarak kaçtı.
2 GÜN SONRA YAKALANDI
Kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledi. Şüpheli, olaydan iki gün sonra bir iş yerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sultanbeyli'de kuyumcuda gasp ViDEO