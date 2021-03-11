Euro
8.9646
0.1%
Dolar
7.4872
-0.23%
Altın
414.9
-0.21%
Borsa
1.556
-0.54%
Bitcoin
424.250
-1.01%
EXEN Coin
15.22
-3.54%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Sultanbeyli’de miras kavgası: Amca yeğenlerine kurşun yağdırdı

    Miras yüzünden yeğenleri ile kavgalı olduğu öğrenilen şahıs, iki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultanbeyli’de miras kavgası: Amca yeğenlerine kurşun yağdırdı

    Sultanbeyli Fatih Mahallesi Üstün Sokak'ta Emrah Elitaş ve Seher Elitaş isimli iki kardeş, evlerinin önünde araç içinde beklerken silahlı saldırıya uğradı.

    Miras nedeni ile aralarında husumet bulunan amcaları tarafından vurulan kardeşlerden Seher Elitaş, olay yerinde can verdi.

    Emrah Elitaş ise kanlar içinde kaldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sultanbeyli’de miras kavgası: Amca yeğenlerine kurşun yağdırdı #1

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Amcanın erken saatlerde evin karşındaki kahvehanede kardeşleri beklemeye başladığı, aracın görünmesi ile silahını ateşlediği öğrenildi.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ağır yaralanan Emrah Elitaş, hastaneye kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sultanbeyli’de miras kavgası: Amca yeğenlerine kurşun yağdırdı #2

    Sultanbeyli’de miras kavgası: Amca yeğenlerine kurşun yağdırdı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir