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Sultanbeyli’de miras kavgası: Amca yeğenlerine kurşun yağdırdı

Sultanbeyli’de miras kavgası: Amca yeğenlerine kurşun yağdırdı

Miras yüzünden yeğenleri ile kavgalı olduğu öğrenilen şahıs, iki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybetti.