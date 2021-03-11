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- Sultanbeyli’de miras kavgası: Amca yeğenlerine kurşun yağdırdı
Sultanbeyli’de miras kavgası: Amca yeğenlerine kurşun yağdırdı
Miras yüzünden yeğenleri ile kavgalı olduğu öğrenilen şahıs, iki kardeşi kurşun yağmuruna tuttu. Kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybetti.
- İHA
- 11.03.2021 - 18:10
Sultanbeyli Fatih Mahallesi Üstün Sokak'ta Emrah Elitaş ve Seher Elitaş isimli iki kardeş, evlerinin önünde araç içinde beklerken silahlı saldırıya uğradı.
Miras nedeni ile aralarında husumet bulunan amcaları tarafından vurulan kardeşlerden Seher Elitaş, olay yerinde can verdi.
Emrah Elitaş ise kanlar içinde kaldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Amcanın erken saatlerde evin karşındaki kahvehanede kardeşleri beklemeye başladığı, aracın görünmesi ile silahını ateşlediği öğrenildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Emrah Elitaş, hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.