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    Sultanbeyli'de miras yüzünden yeğenlerini vuran amca yakalandı

    Sultanbeyli'de yeğenlerine silahlı saldırıda bulunan amca Nusret Elitaş Ümraniye'de yakalanarak, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 02:24
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 02:58
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    Sultanbeyli'de miras yüzünden yeğenlerini vuran amca yakalandı

     

    Sultanbeyli'de Seher Elitaş ve ağabeyi Emrah Elitaş, otomobillerine binmek üzereyken, miras meselesi yüzünden aralarının açık olduğu amcaları Nusret Elitaş tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    YEĞENLERİNDEN 1 'İ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Kurşunların hedefinde olan kardeşlerden Seher olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan ağabeyi Emrah hastanede tedavi altına alındı.

    AMCA ARANIYORDU, ÜMRANİYE'DE YAKALANDI

    Polis ekipleri, saldırgan amcayı yakalamak için çalışma başlattı. Nusret Elitaş, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro ekipleri ve Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonrası Ümraniye'de yakalandı.

    Sultanbeyli de miras yüzünden yeğenlerini vuran amca yakalandı #1

    Şüpheli gözaltına alınırken, zanlının saldırıda kullandığı silah olay yeri yakınlarında bulunan bir evin bahçesinde bulundu. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan hastanede tedavisi süren Emrah Elitaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Sultanbeyli de miras yüzünden yeğenlerini vuran amca yakalandı #2

    Sultanbeyli de miras yüzünden yeğenlerini vuran amca yakalandı #3

    Sultanbeyli de miras yüzünden yeğenlerini vuran amca yakalandı #4

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