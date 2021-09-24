Mobilya imalathanesinin çay ocağında başlayan yangın, binanın üst katlarına sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinin çay ocağında, saat 15.45 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.

Alevlerin binanın çatısını da sarmasının ardından, etrafı simsiyah dumanlar sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokağa dökülen mahalle sakinleri, panik içinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak da bölgede incelmelerde bulundu.

Polis ekipleri, olay yerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemleri aldı.

TOMA’LAR MÜDAHALE ETTİ

Alevler, itfaiye ekipleri ve toplum müdahale araçları (TOMA) müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olaya tanık olan vatandaşlardan biri, “Burada mobilyalar atölyesi var. Çay ocağında ateş çıkmış. Sonra oralar yanmış. Üzerinde daireler vardı. Onlar da yandı.” dedi.

Sultanbeyli’de mobilya imalathanesi alev alev yandı VİDEO



KAMERAYA YANSIDI

Binanın çatısının alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar, drone ile havadan görüntülendi.