Sultanbeyli'de önce bariyerlere çarptı, sonra araç takla attı: 2 yaralı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde sabah saatlerinde kaza yaşandı.
Adil Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde 34 FBK 008 plakalı otomobilin sürücüsü Taha Yasin Toprak, seyir halinde ilerlemeye başladı.
Sancaktepe-Kartal yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybeden Toprak, bariyerlere çarptı.
2 yaralı
Kazanın şiddetiyle devrilen araçta sürücü ve Göksel Cazır isimli vatandaş yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Ardından ambulansa taşınan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Demokrasi Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğu aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.