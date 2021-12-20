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    Sultanbeyli'de otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı 

    Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 03:53
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    Sultanbeyli'de otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı 

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, Mecidiye Gişeleri kavşağında bariyerlere çarptı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

    Sultanbeyli de otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı  #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de kazada cipe saplanan bariyeri çıkarmak için uzun süre çalışma yaptı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Sultanbeyli de otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı  #2

    Sultanbeyli de otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı  #3

    Sultanbeyli de otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı  #4

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