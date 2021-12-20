Sultanbeyli'de otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı 

Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, Mecidiye Gişeleri kavşağında bariyerlere çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ve yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de kazada cipe saplanan bariyeri çıkarmak için uzun süre çalışma yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.