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    Sultanbeyli’de, oyuncak silahla market soymaya kalkan çarşaflı şüpheliler yakalandı

    Çarşaf giyip girdikleri markette oyuncak silahla soygun yapmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin markete girdikleri ve kaçtıkları anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 14:48
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    Sultanbeyli’de, oyuncak silahla market soymaya kalkan çarşaflı şüpheliler yakalandı

    Sultanbeyli’ye bağlı Mecidiye Mahallesi’nde, Mecidiye Caddesi üzerindeki markete 31 Ocak 2022 tarihinde, kapanma saatine yakın çarşaf giyip yüzlerini kapatan 3 şüpheli girdi.

    Bir süre içerde dolaşan şüpheliler, daha sonra marketin kasasının da bulunduğu ofis kısmına girdi.

    Ellerindeki silahla o sırada paraları sayan market sorumlusu E.G.'yi (41) tehdit eden şüpheliler, paraları almak istedi.

    SİLAHI DÜŞÜRDÜLER, ÇUVALI BIRAKIP KAÇTILAR

    Market sorumlusunun direnmesi üzerine ellerindeki oyuncak silahları düşüren şüpheliler, para doldurmak için getirdikleri çuvalı da iş yerinde bırakıp hızla kaçtı.

    Sultanbeyli’de, oyuncak silahla market soymaya kalkan çarşaflı şüpheliler yakalandı ViDEO

    Sultanbeyli’de, oyuncak silahla market soymaya kalkan çarşaflı şüpheliler yakalandı #1

    O ANLAR KAMERADA

    İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

    Görüntülerde, şüphelilerin kadın kılığında içeri girdikleri, bir süre sonra ise koşarak dışarı çıktıkları görüldü.

    AYAKKABILARINDAN ERKEK OLDUKLARI ANLAŞILDI

    Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin giydikleri ayakkabılardan hepsinin erkek olduğunu tespit etti.

    Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Sultanbeyli’de, oyuncak silahla market soymaya kalkan çarşaflı şüpheliler yakalandı #2

    ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

    Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerden Erkan T.(23), Mete K.(21), Mustafa Ş.(28) ile Umut T.(21)'nin daha önceden çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındıkları öğrenildi.

    Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Erkan T., Mete K., Mustafa Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Umut T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Sultanbeyli’de, oyuncak silahla market soymaya kalkan çarşaflı şüpheliler yakalandı #3

    Sultanbeyli’de, oyuncak silahla market soymaya kalkan çarşaflı şüpheliler yakalandı #4


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