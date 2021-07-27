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- Sultanbeyli'de patenli gençlerin motosikletle yolculuğu kamerada
Sultanbeyli'de patenli gençlerin motosikletle yolculuğu kamerada
Motosiklet üzerinde hareket eden 2 kişiye tutunan 2 patenli genç, adrenalin dolu dakikalar yaşadı. Tehlikeli anlar, kameraya yansıdı.
- İHA
- 27.07.2021 - 10:32
- Güncelleme : 27.07.2021 - 11:06
İstanbul Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde adrenalin arayan 2 genç, hızlı akan trafiğe rağmen bir motosikletin üstünde bulunan diğer 2 kişinin arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı.
Araç geçişinin hızlı ve yoğun olduğu yolda gençlerin bu tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
O ANLARI PAYLAŞTILAR
Trafiğe de aldırış etmeyen gençler kendi aralarında eğlenerek video çekerek "story" attılar.
TEHLİKE ANLARI KAMERADA
O anlar ise bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Sultanbeyli'de patenli gençlerin motosikletle yolculuğu kamerada VİDEO