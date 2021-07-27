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    Sultanbeyli'de patenli gençlerin motosikletle yolculuğu kamerada

    Motosiklet üzerinde hareket eden 2 kişiye tutunan 2 patenli genç, adrenalin dolu dakikalar yaşadı. Tehlikeli anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 11:06
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    Sultanbeyli'de patenli gençlerin motosikletle yolculuğu kamerada

    İstanbul Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde adrenalin arayan 2 genç, hızlı akan trafiğe rağmen bir motosikletin üstünde bulunan diğer 2 kişinin arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı.

    Araç geçişinin hızlı ve yoğun olduğu yolda gençlerin bu tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

    O ANLARI PAYLAŞTILAR

    Trafiğe de aldırış etmeyen gençler kendi aralarında eğlenerek video çekerek "story" attılar.

    TEHLİKE ANLARI KAMERADA

    O anlar ise bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

    Sultanbeyli'de patenli gençlerin motosikletle yolculuğu kamerada VİDEO


    Sultanbeyli de patenli gençlerin motosikletle yolculuğu kamerada #1

    Sultanbeyli de patenli gençlerin motosikletle yolculuğu kamerada #2

    Sultanbeyli de patenli gençlerin motosikletle yolculuğu kamerada #3

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