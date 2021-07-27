Motosiklet üzerinde hareket eden 2 kişiye tutunan 2 patenli genç, adrenalin dolu dakikalar yaşadı. Tehlikeli anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde adrenalin arayan 2 genç, hızlı akan trafiğe rağmen bir motosikletin üstünde bulunan diğer 2 kişinin arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı.

Araç geçişinin hızlı ve yoğun olduğu yolda gençlerin bu tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

O ANLARI PAYLAŞTILAR

Trafiğe de aldırış etmeyen gençler kendi aralarında eğlenerek video çekerek "story" attılar.

TEHLİKE ANLARI KAMERADA

O anlar ise bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Sultanbeyli'de patenli gençlerin motosikletle yolculuğu kamerada VİDEO









