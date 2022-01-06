Sanayide LPG üretim ve montajı yapan bir iş yerine öğlen saatlerinde hırsızlık amacıyla giren şüpheli, iş yerinde bulunan şamandıraları çaldı.

İstanbul Sultanbeyli’de Hamidiye Mahallesinde bulunan bir iş yerinde, Halit Kalaycı’ya ait LPG montaj ve imalat dükkanına giren şüpheli kişi, bulduğu bir torbaya 3 dakika içerisinde bakır maddeleri ve şamandıraları koyarak gözden kayboldu.

GÜPEGÜNDÜZ GİRDİĞİ İŞ YERİNDEN ŞAMANDIRALARI ÇALDI

Güpegündüz çalışanlar iş yerindeyken soyulduğunu anlayan iş yeri sahibi, güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde şaşkınlığını gizleyemedi.

İş yerindeki yoğunluğu fırsat bilen hırsızın rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti.

"BU KADAR RAHAT VE HUZURLU BİR HIRSIZLIK OLAMAZ"



İş yerinden ürünleri çalınan Halit Kalaycı, "Hırsızlık geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde oldu.Biz öğlen paydosuna girdiğimiz sırada şüpheli şahıs dışarıdan geliyor, rahat ve pişkin bir şekilde bulduğu bir çuvala maddi değeri yüksek olan bakır maddelerin yanı sıra LPG araçlarda kullandığımız şamandıraları doldurarak rahat bir şekilde gidiyor. Mali değeri olarak 20 bin lira gibi bir kaybımız var. Yetkililerden bu arkadaşın bulunmasını istiyoruz. Bu kadar rahat ve huzurlu bir hırsızlık olamaz. Bununla alakalı yetkililerden yardım isteyerek, maddi değerimin yerine getirilmesini istiyorum" diye konuştu.

Sultanbeyli'de şamandıra hırsızı kamerada VİDEO



HIRSIZ ARANIYOR

Öte yandan polis ekipleri, şüpheli hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.