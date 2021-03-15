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    Sultanbeyli'de sokak köpeğine saldıran pitbull kamerada

    Saldırıya uğrayan sokak köpeği, sahipli pitbullun ağzından güçlükle kurtarıldı.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 16:02
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    Sultanbeyli'de sokak köpeğine saldıran pitbull kamerada

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Adil Mahallesi'nde pitbull dehşeti yaşandı.

    Sahibiyle dolaşan tasmalı pitbull, sokak köpeğine saldırdı.

    MAHALLELİ SOPALARLA MÜDAHALE ETTİ

    Sokak köpeğini kafasından ısırarak sürükleyen pitbull, köpeği bırakmadı. Bunun üzerine mahalleli, sopalarla sokak köpeğini pitbullun ağzından kurtarmaya çalıştı.

    Köpek bir süre sonra kurtarılırken, vatandaşlar pitbull sahibine tepki gösterip yetkililerden önlem almalarını istedi.

    Sultanbeyli'de sokak köpeğine saldıran pitbull kamerada VİDEO

    Sultanbeyli de sokak köpeğine saldıran pitbull kamerada #1

    Sultanbeyli de sokak köpeğine saldıran pitbull kamerada #2

    Sultanbeyli de sokak köpeğine saldıran pitbull kamerada #3

    Sultanbeyli de sokak köpeğine saldıran pitbull kamerada #4

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