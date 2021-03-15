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- Sultanbeyli'de sokak köpeğine saldıran pitbull kamerada
Sultanbeyli'de sokak köpeğine saldıran pitbull kamerada
Saldırıya uğrayan sokak köpeği, sahipli pitbullun ağzından güçlükle kurtarıldı.
- İHA
- 15.03.2021 - 15:52
- Güncelleme : 15.03.2021 - 16:02
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Adil Mahallesi'nde pitbull dehşeti yaşandı.
Sahibiyle dolaşan tasmalı pitbull, sokak köpeğine saldırdı.
MAHALLELİ SOPALARLA MÜDAHALE ETTİ
Sokak köpeğini kafasından ısırarak sürükleyen pitbull, köpeği bırakmadı. Bunun üzerine mahalleli, sopalarla sokak köpeğini pitbullun ağzından kurtarmaya çalıştı.
Köpek bir süre sonra kurtarılırken, vatandaşlar pitbull sahibine tepki gösterip yetkililerden önlem almalarını istedi.
Sultanbeyli'de sokak köpeğine saldıran pitbull kamerada VİDEO