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    Sultanbeyli'de taciz girişimini otomobil sürücüsü engelledi

    Akşam saatlerinde yolda yürüdüğü sırada bir şahsın tacizine uğrayan genç kadın, yol kenara sürüklendiği sırada yoldan geçen otomobil sürücüsünün durmasıyla kurtuldu. Kaçan şüpheli yakalandı.
    • 06.12.2022 - 11:05
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    Sultanbeyli'de taciz girişimini otomobil sürücüsü engelledi

    Taciz girişimleri son bulmuyor...

    Bu kez görüntülerin adresi İstanbul Sultanbeyli.

    Akşam saatlerinde yolda yürüyen genç kadın, bir şahıs tarafından gizlice takip edildi.

    Yol kenarına çekmeye çalıştı

    Şahıs, ıssız bir sokağa girildiğinde kadının arkasından koşarak taciz etmeye başladı.

    Daha sonra ismi henüz öğrenilemeyen kadını yol kenarına doğru sürüklemek isteyen şüpheliyi, yoldan geçen bir otomobil sürücü fark etti.

    Sultanbeyli de taciz girişimini otomobil sürücüsü engelledi #1

    Otomobil durdu, tacizci kaçtı

    Aracını durduran sürücüyü gören şahıs, koşarak olay yerinden ayrıldı.

    Korku dolu olayın ardından taciz edilen kadın polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 43 güvenlik kamerasını inceledi.

    Sultanbeyli'de taciz girişimini otomobil sürücüsü engelledi VİDEO

    Sultanbeyli de taciz girişimini otomobil sürücüsü engelledi #2

    Kıskıvrak yakalandı

    Ekipler şüphelinin G.T. olduğunu belirledi. Şahıs polis ekiplerince yakalandı.

    Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sultanbeyli de taciz girişimini otomobil sürücüsü engelledi #3

    Sultanbeyli de taciz girişimini otomobil sürücüsü engelledi #4

    Sultanbeyli de taciz girişimini otomobil sürücüsü engelledi #5

    Sultanbeyli de taciz girişimini otomobil sürücüsü engelledi #6


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