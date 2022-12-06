Akşam saatlerinde yolda yürüdüğü sırada bir şahsın tacizine uğrayan genç kadın, yol kenara sürüklendiği sırada yoldan geçen otomobil sürücüsünün durmasıyla kurtuldu. Kaçan şüpheli yakalandı.

Taciz girişimleri son bulmuyor...

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul Sultanbeyli.

Akşam saatlerinde yolda yürüyen genç kadın, bir şahıs tarafından gizlice takip edildi.

Yol kenarına çekmeye çalıştı

Şahıs, ıssız bir sokağa girildiğinde kadının arkasından koşarak taciz etmeye başladı.

Daha sonra ismi henüz öğrenilemeyen kadını yol kenarına doğru sürüklemek isteyen şüpheliyi, yoldan geçen bir otomobil sürücü fark etti.

Otomobil durdu, tacizci kaçtı

Aracını durduran sürücüyü gören şahıs, koşarak olay yerinden ayrıldı.

Korku dolu olayın ardından taciz edilen kadın polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 43 güvenlik kamerasını inceledi.

Sultanbeyli'de taciz girişimini otomobil sürücüsü engelledi VİDEO



Kıskıvrak yakalandı

Ekipler şüphelinin G.T. olduğunu belirledi. Şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.













