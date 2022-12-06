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- Sultanbeyli'de taciz girişimini otomobil sürücüsü engelledi
Sultanbeyli'de taciz girişimini otomobil sürücüsü engelledi
- 06.12.2022 - 11:05
Taciz girişimleri son bulmuyor...
Bu kez görüntülerin adresi İstanbul Sultanbeyli.
Akşam saatlerinde yolda yürüyen genç kadın, bir şahıs tarafından gizlice takip edildi.
Yol kenarına çekmeye çalıştı
Şahıs, ıssız bir sokağa girildiğinde kadının arkasından koşarak taciz etmeye başladı.
Daha sonra ismi henüz öğrenilemeyen kadını yol kenarına doğru sürüklemek isteyen şüpheliyi, yoldan geçen bir otomobil sürücü fark etti.
Otomobil durdu, tacizci kaçtı
Aracını durduran sürücüyü gören şahıs, koşarak olay yerinden ayrıldı.
Korku dolu olayın ardından taciz edilen kadın polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 43 güvenlik kamerasını inceledi.
Sultanbeyli'de taciz girişimini otomobil sürücüsü engelledi VİDEO
Kıskıvrak yakalandı
Ekipler şüphelinin G.T. olduğunu belirledi. Şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.