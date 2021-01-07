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    Sultanbeyli'de tartıştığı eşini rehin alıp, öldürdü

    Eşi ile oğlunun üzerine kapıyı kilitleyerek rehin alan cani koca, bir süre sonra talihsiz kadını bıçaklayarak öldürdü, daha sonra kendi bileklerini kesti.
    • İHA
    • 07.01.2021 - 08:21
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 09:12
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    Sultanbeyli'de tartıştığı eşini rehin alıp, öldürdü

    İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta bulunan üç katlı bir evin en üst katında yaşayan Adnan ve Hatice Soysal çifti, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

    Tartışma bir anda büyüyünce Adnan Soysal, eşi Hatice Soysal ve 16 yaşındaki oğlunu odaya kilitleyerek tehdit etmeye başladı.

    Çiftin oğlu, yaşanan arbedede fırsatını bularak dışarı kaçmayı başardı. Dışarı çıkan çocuk, hemen polisi aradı.

    POLİS BALKONDAN EVE GİRDİ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Adnan Soysal kapıyı arkadan kilitlediği için polisler eve giremedi. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi.

    Olay yerine gelen itfaiye merdiveni ile üçüncü katın balkonuna çıkan polis, balkondan eve girdi.

    Sultanbeyli de tartıştığı eşini rehin alıp, öldürdü #1

    KORKUNÇ MANZARA

    Ancak içeri giren polis korkunç manzara ile karşılaştı.

    Polis, Adnan Soysal'ı eşi Hatice Soysal'ı bıçakladıktan sonra kendi bileklerini de kesmiş halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Hatice Soysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yaralı koca ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hayatını kaybeden Hatice Soysal'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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    KADININ ANNESİ FENALIK GEÇİRDİ

    Olayı duyarak cinayetin işlendiği eve gelen Hatice Soysal'ın annesi fenalık geçirdi.

    Ayakta durmakta zorlanan yaşlı kadını, sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Sultanbeyli de tartıştığı eşini rehin alıp, öldürdü #3

    Sultanbeyli de tartıştığı eşini rehin alıp, öldürdü #4

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