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    Sultanbeyli’de tencere fabrikasında yangın

    İstanbul Sultanbeyli’de 4 katlı tencere fabrikasında çıkan yangın,13 saatlik çabanın ardından söndürüldü.
    • 29.09.2022 - 06:03
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    Sultanbeyli’de tencere fabrikasında yangın

    Sultanbeyli, Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı tencere fabrikasında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıkmış, bölgeye Yenişehir, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Tuzla olmak üzere çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti.

    13 saat sonra söndürüldü

    Yangın çalışmaların ardından 13 saat sonra söndürüldü.

    Fabrikadaki soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

    Sultanbeyli’de tencere fabrikasında yangın #1

    Sultanbeyli’de tencere fabrikasında yangın #2

    Sultanbeyli’de tencere fabrikasında yangın #3

    Sultanbeyli’de tencere fabrikasında yangın #4


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