Sultanbeyli’de tencere fabrikasında yangın

İstanbul Sultanbeyli’de 4 katlı tencere fabrikasında çıkan yangın,13 saatlik çabanın ardından söndürüldü.

Sultanbeyli, Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı tencere fabrikasında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıkmış, bölgeye Yenişehir, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Tuzla olmak üzere çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti.

13 saat sonra söndürüldü

Yangın çalışmaların ardından 13 saat sonra söndürüldü.

Fabrikadaki soğutma çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.