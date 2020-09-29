Sultanbeyli'de vatandaşlar, çukura düşmek üzere olan aracı tuttu

Sultanbeyli'de vatandaşlar, çukura düşmek üzere olan aracı tuttu

Aracı dakikalarca elleriyle tutarak çukura düşmesini engelleyen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine de yardım etti.

İstanbul Sultanbeyli’de bir inşaat çukuruna düşmek üzere olan aracı, mahalleli dakikalarca elleri ile tuttu.

Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi Hasır Sokak'ta geri manevra yapan bir otomobilin sol tekerlekleri, sürücüsünün inşaat çukurunu fark etmemesi sonucu çukura doğru kaydı.

ELLERİYLE TUTTULAR

Sürücü, çukura doğru eğilen aracı durdurdu ve aşağı indi. Bu sırada olayı gören mahalleli aracı tutmaya başladı.

Mahalleli ve sürücü, itfaiye ekipleri gelinceye kadar aracın çukura düşmemesi için yoğun çaba sarf etti.

Sultanbeyli'de vatandaşlar çukura düşmek üzere olan aracı tuttu ViDEO

ÇUKURA DÜŞMEKTEN KURTARILDI

Dakikalarca aracı elleri ile tutan mahalleli, olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. İki itfaiye aracı ile olaya müdahale eden yaklaşık 10 itfaiyeci de uzun süre aracı kurtarmak için mücadele etti.

Otomobil, mahalleli ve itfaiyecilerin mücadelesinin sonunda çukura düşmeden kurtarıldı.