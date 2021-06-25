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- Sultanbeyli’de yasa dışı bahis oynadı, ATM’nin önünde yakalandı
Sultanbeyli’de yasa dışı bahis oynadı, ATM’nin önünde yakalandı
- DHA
- 25.06.2021 - 15:22
- Güncelleme : 25.06.2021 - 15:46
İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde bir şahıs, sık sık Bosna Bulvarı’ndaki ATM’ye gelmeye başladı.
Sürekli para çekip yatıran şahsın şüphe çekmesi ile polis ekiplerine haber verildi.
Ekipler, alınan ihbar üzerine harekete geçti.
Söz konusu ATM’nin bulunduğu bölgede beklemeye başlayan ekipler, takibe başladı.
4 BİN 900 LİRA ÇIKTI
Şüphe üzerine F.S. (29) isimli şahsa müdahale eden ekipler, üst araması gerçekleştirdi.
Şahsın üzerinden yasa dışı bahisten temin edildiği düşünülen 4 bin 900 lira çıktı.
Sultanbeyli’de yasa dışı bahis oynadı, ATM’nin önünde yakalandı VİDEO
SERBEST BIRAKILDI
Yapılan kapsamlı araştırmada F.S.'nin, bir cep telefonu uygulaması üzerinden yasa dışı bahis oynadığı belirlendi.
Şahıs, 7258 sayılı kanuna muhalefet suçundan hakkında işlem yapılmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.