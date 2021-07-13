Sultanbeyli'de yasak aşkı onaylamayan amcasını öldürdü

Aynı apartmanda oturduğu amcasını, internette tanıştığı kadın ile ilişkisine onay vermediği için tartıştığı sırada öldüren katil yeğen, cinayeti işlediği gün gözaltına alındı.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde ikamet eden ve evli olan Münür Altın'ın (34), internet üzerinden tanıştığı Almanya'da yaşayan bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Bu durumu onaylamayan amca Şirkan Altın (50) ile Münür Altın arasında bir süre önce gerginlik yaşandı.

MERDİVENLERDE ÖLDÜRDÜ

Aynı apartmanda oturan amca-yeğen dün merdivenlerde karşılaştı.

İkili arasında çıkan kavgada Münür Altın, amcasını bıçakladı. Şüpheli, otomobille kaçarken amca Şirkan Altın hayatını kaybetti.

AYNI GÜN YAKALANDI

Polis ekipleri Münür Altın'ı aynı gün yakalayarak, gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelinin ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan Münür Altın, adliyeye sevk edildi.