Sultanbeyli'deki cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli'de 17 yaşındaki N.S.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan V.U. (37) "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi'de meydana gelen olayda, 17 yaşındaki genç kız bir telefoncuya girdi.

Dükkan sahibi genç kızı taciz etmek istedi

Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu.

Mahalleli dükkanı bastı

Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Sultanbeyli’de genç kıza taciz iddiası VİDEO ARŞİV

'Meyve suyu ikramından sonra fenalaştım'

DHA'nın haberine göre, mağdur sıfatıyla emniyette psikoloğa ifade veren 17 yaşındaki N.S. cep telefonunu tamir ettirmek için şüpheli V.U.’nun yanına gittiğini, şüphelinin iş yerinin kapısını kapattığını söyledi.

Şüphelinin kendisine meyve suyu ikram ettiğini ve içtikten sonra halsizleştiğini öne süren mağdur N.S. bunun ardından şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

Şüphelinin kendisini eve bıraktığını da söyleyen N.S. yaşadıklarını ailesine söylediğini ve aile üyelerinin söz konusu dükkana gittiğini ifade etti. N.S. ifadesinde "Ben korktum. Bir parka giderek oturdum, burada sinirlendim ve yerden bulduğum bir şişe parçasıyla kollarımı çizdim" dedi.

Arkadaşlarının kendisini hastaneye götürdüğünü kaydeden N.S. şüpheliden şikayetçi olduğunu vurguladı.

Suçlamayı kabul etmedi

Şüpheli V.U. ise emniyetteki ifadesinde ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. N.S.’nin dükkandan ayrıldıktan sonra dükkanına saldırı olduğunu dile getiren şüpheli V.U. "112 polis ihbar hattını aradım. Aradan çok geçmeden polis ekipleri dükkanımın bulunduğu adrese geldi. Dükkanımın etrafında yüzlerce insan vardı. Polis beni dükkanımdan çıkararak önce Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne daha sonra polis merkezine getirdiler. Konu ile ilgili anlatacaklarım bunlardan ibarettir" şeklinde konuştu.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli V.U. burada savcıya ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli V.U.’yu "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik ise şüpheli V.U.’nun sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.