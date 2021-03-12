Sultanbeyli'deki miras cinayetinin detayları

Sultanbeyli'de miras yüzünden iki yeğenini öldüren amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi Üstün Sokak'ta dün saat 16.00 meydana gelen olayda Emrah Elitaş ile Seher Türk, evlerinden çıkıp otomobillerine bindikleri sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada, cinayetin amcaları olan Nusrettin Elitaş tarafından işlendiğini tespit etti.

Şüphelinin kaçarken görüntülerine ulaşan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi mezarlıkta saklanırken yakaladı.

İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Nusrettin Elitaş işlediği cinayeti itiraf etti, ancak yanlış kişiyi öldürdüğünü polislerden öğrendiği ortaya çıktı.

Şüphelinin miras yüzünden kavgalı olduğu yeğenlerinden Seher Türk'ün evinin önünde pusu kurduğu, eşi Yusuf Türk'ü hazırladığı plan gereği telefonla arayarak tehdit ve hakaret ederek dışarı çıkmasını sağlamaya çalıştığı öğrenildi.

YEĞENİNİN EŞİNİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Yusuf Türk'e "Erkeksen gel kozlarımızı paylaşalım." diyen şüphelinin, hemen ardından yeğenlerini tanımadığı için evden çıkan iki kişiye bindikleri otomobilin içinde kurşun yağdırdığı tespit edildi.

Şüphelinin yeğeni Seher Türk ile eşi Yusuf Türk'ü öldürdüğünü sanarak olay yerinden kaçtığı, ancak yanlışlıkla Emrah Elitaş'ı öldürdüğü tespit edildi.

MİRAS KAVGASI UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYORDU

Polis yaptğı çalışmada Nusrettin Elitaş ve kardeşi Zeynel Abidin Elitaş'ın, uzun süredir babalarından kalan Muş Korkut'ta bulunan arsaları paylaşma yüzünden kavgalı olduğunu tespit etti.

Bu kavgalar sonucu Seher Türk'ün amcasına karşı dava açtığı, açılan davalar yüzünden Nusrettin Elitaş'ın çocuklarının mallarına haciz geldiği öğrenildi. Ailesinden bu nedenle baskı gören Nusrettin Elitaş'ın bu nedenle cinayet planı yaptığı tespit edildi.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Miras" yüzünden diye cevapladı.

Sultanbeyli'deki miras cinayetinin detayları VİDEO