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    Sultanbeyli'deki sürücünün kucağındaki bebekle tehlikeli yolculuğu

    Tek koluyla motosikleti kontrol etmeye çalışıp, diğer koluyla da kucağına yüz üstü uzattığı bebeği tutan motosikletli sürücü görenlere pes dedirtti.
    • 27.05.2022 - 15:34
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    Sultanbeyli'deki sürücünün kucağındaki bebekle tehlikeli yolculuğu

    İstanbul Sultanbeyli’de cep telefonuyla kaydedilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

    İHA'nın haberine göre; kan trafikte motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de kucağındaki bebeğin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağza getirdi.

    Kucağındaki bebeğin canını hiçe saydı

    Trafikte seyir halindeyken bir koluyla motosikletini kontrol etmeye çalışan şahıs, diğer koluyla da yüz üstü kucağına uzattığı bebeği tutmaya çalıştı.

    Korku dolu yolculuk trafikte başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Sultanbeyli deki sürücünün kucağındaki bebekle tehlikeli yolculuğu #1

    Sultanbeyli deki sürücünün kucağındaki bebekle tehlikeli yolculuğu #2

     


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