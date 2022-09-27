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    Sultanbeyli’deki yolcuların koltuk kavgası

    Seyir halindeki İETT aracında seyahat eden yolcular arasında çıkan koltuk kavgasında, ortam gerildi.
    • 27.09.2022 - 21:57
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    Sultanbeyli’deki yolcuların koltuk kavgası

    İstanbul'da İETT otobüsünde koltuk gerginliği yaşandı.

    Sultanbeyli- Üsküdar seferini yapan 11ÜS İETT otobüsünün içerisinde, ayakta seyahat eden genç kadın ile bir erkek şahıs arasında yer verme kavgası çıktı.

    Genç kadın, kendisine yer vermeyen vatandaşa tepki gösterdi.

    Kadın saldırmaya çalıştı

    İkili arasında devam eden sözlü tartışma sırasında genç kadın, karşı tarafa saldırmaya çalıştı.

    Diğer yolcuların araya girmesiyle büyümesi önlenen kavga, sözlü tartışmayla devam etti.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sultanbeyli’deki yolcuların koltuk kavgası #1

    Sultanbeyli’deki yolcuların koltuk kavgası #2

    Sultanbeyli’deki yolcuların koltuk kavgası #3

    Sultanbeyli’deki yolcuların koltuk kavgası #4


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