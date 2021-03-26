Zillerini çaldıkları evlerin boş olması üzerine harekete geçen 3 kadın, aynı gün girdikleri iki adresten para ve ziynet eşyası çaldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki dış kapısı açık olan binanın giriş katındaki daireye gelen 3 kadın uzun bir süre zile bastı.

Celal ve Zemine Uzun çiftin yaşadığı evi hedef alan kadınlar, içeride kimsenin olmadığını anlayınca dairenin kapısını manyetik bir kartla açtı.

PARA VE ZİYNET EŞYA ÇALDILAR

Eve giren şüpheliler, evin altını üstüne getirdi. Evde bulunan yaklaşık 2 bin 500 TL para ve ziynet eşyası çalan şüpheliler, daha sonra binadan çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Misafirliğe giden Celal ve Zemine Uzun çifti, eve geldiklerinde şok yaşadı. Evdeki dağınıklıktan hırsızların içeri girdiğini anlayan yaşlı çift, durumu ev sahibine haber verdi.

Sultangazi ilçesine dadanan kadın hırsızlar VİDEO

"KİRA PARAMIZI ÇALDILAR"

Yaşadığı olayı anlatan Zemine Uzun, "Saat 15.00'da evden çıkarak komşulara gittim. İki saat sonra eve geldim. İçeri girdiğimde evin dağınık olduğunu gördüm. Evde bulunan paramı almışlar. Çalınan para da kira parasıydı. Hepsini alıp götürmüşler." dedi.

"ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYIP ÇIKIYORLAR"

Bina sakinlerinden Yahya Yavuz ise "Bunlar herhalde tecrübeli. Çünkü sürekli aynı şeyi yapıyorlar. Aynı yöntemle binada bulunan daireye de bu şekilde giriyorlar. Evin bölümlerini hepsini teker teker inceliyorlar. Her yere bakıyorlar. Ve hiç bir şey olmamış gibi ellerini kollarını sallayarak, binadan rahatlıkla çıkıp uzaklaşıyorlar. Bunlar bu işi süreklilik haline getirmişler. Son zamanlarda mahallemizde biz bu haberleri çok duyuyoruz. Görüntülerde de görüldüğü gibi bunlar üç kadın. Kadınlardan birinin yaşı da bir hayli yüksek. Bunların yakalanıp cezalarını çekmelerini istiyoruz." diye konuştu.

AYNI GÜN BAŞKA BİR EVE DAHA GİRDİLER

Öte yandan şüpheliler aynı gün İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Mohamad Sarha'nın dairesine de girdi. Kapıyı açan olmayınca, kapıyı manyetik kartla açtığı düşünülen şüpheliler içeri girerek, evde bulunan yaklaşık 15 bin TL paranın yanı sıra, Sarha'nın çocuğuna ait içinde para bulunan kumbarayı alarak olay yerinden uzaklaştılar.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

İşten eve gelen Mohamad Sarha, hırsızlık olayından haberdar olduktan sonra durumu ev sahibine iletti. Sarha, Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kadınlardan şikayetçi oldu.

"ÇOCUĞUMUN KUMBARASINI DA ÇALDILAR"

Mohamad Sarha, "Kapıya vuruyorlar. Evde kimse yok. Eşim bir üst kata komşuya çıkıyor. İçeri girip para almışlar. Benim çocuğuma ait kumbara vardı onu da almışlar. Yaklaşık 15 ila 18 bin arasında para almışlar." dedi.

'MİSAFİRİZ' YALANINI KULLANDILAR

Bina sahibi olan Ferhat Bulut ise "Cuma günü saat 15.30 civarında Mohamad arkadaşın evine giriyorlar. O saatlerde de bina sakini olan ablamlar, üç kadınla binanın girişinde karşılaşıyorlar. 'siz kimsiniz?' diye soruyorlar. Onlar da 'misafirlikten çıktık' diyorlar. Bayan oldukları için şüphelenmiyorlar. Akşam saatlerinde de hırsızlık olayının farkına varıyorlar. Bize gelip söylediler. Biz de araştırdık. Binanın girişindeki karşılaştıkları bina sakinlerine gösterdik ve teşhis ettik onları. O ara yaptığımız araştırmalarda aynı gün aynı saat içerisinde bir başka eve de aynı yöntemle girdiklerini öğrendik." diye konuştu.