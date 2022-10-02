Sultangazi'deki kurye Heimlich manevrası hayat kurtardı

Ciğer yerken boğazına yemek kaçan müşteri, kurye tarafından kurtarıldı. Kurye müşteriye, haberlerde gördüğü Heimlich manevrası tekniğini uyguladı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde izlediği ilk yardım eğitimini unutmayan şahıs, hayat kurtardı.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan lokantada ciğer yiyen bir müşterinin boğazına kaçan yemek parçası nefes almasını zorlaştırdı.

Müşteri, elleriyle çevresindekilere durumu anlatmaya çalıştı.

Heimlich manevrasıyla müşteriyi kurtardı

Durumu fark eden diğer müşteriler yardıma koştu. Ardından lokanta çalışanı Yasin Çakır da gelerek Heimlich manevrasıyla müşteriye müdahalede bulundu.

Sultangazi'de kurye Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı VİDEO

"Müdahaleden sonra kendine geldi"

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken o anları anlatan Yasin Çakır, "Ben kurye olarak çalışıyorum. Verilen siparişleri hazırlıyordum. O an müşterimizin daraldığını gördüm. Kısa bir süre sonra yardım istedi. Direkt yanına koştum. Haberlerde gördüğümüz o hayatı müdahaleyi yaptım. Müdahaleden sonra kendine geldi, su verdim. O da kendine gelince mutlu oldum. Arnavut ciğeri mi yiyordu, ekmek mi, ciğer mi boğazında kaldı bilmiyorum." diye konuştu.

"Haberlerde benzer görüntüler görmüştüm"

İlk yardım eğitimi almadığını söyleyen Çakır, haberlerde izlediği müdahaleyi uyguladığını belirterek "İlk defa oluyor ve ilk defa uyguladım. Daha önce haberlerde benzer görüntüler görmüştüm. İşe yaradı, güzel oldu." dedi.