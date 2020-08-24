Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığa dayak

Çekirdek vereceğini söyleyerek apartman girişinde erkek çocuğunu taciz eden şüphelinin kimliği polis tarafından tespit edilirken, mahalle sakinleri 1 haftadır aynı kişiyi gördüklerini aktardı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir şüpheli, 10 yaşındaki erkek çocuğuna 'çekirdek vereceğini' söyleyerek bir apartmanın girişine çağırdı.

Çocuğu taciz eden şüpheliyi gören 6 genç, linç etmek istedi. Şüpheli olay yerinden, koşarak kaçtı.

POLİS TACİZ ŞÜPHELİSİNİ PARKTA YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Sultangazi'de taciz iddiasına dayak kamerada İZLE

PARKTA YAKALANDI

Tacize uğradığı belirtilen çocuk ve ailesi, polis merkezine giderek, tacizciden şikayetçi oldu. Mahalle sakinlerinin bilgisine başvuran polis, olay yerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. 17 yaşındaki Y.K. adlı şüpheli, ekipler tarafından bir parkta yakaladı.

“1 HAFTADIR BU SOKAĞA GELİYOR”

Olay anını anlatan mahalle sakinleri ise 17 yaşındaki Y.K.'nın sık sık bulundukları sokağa geldiğini, olay günü de 10 yaşındaki erkek taciz ettiğini söyledi.

Bir mahalle sakini ise şüphelinin çocuklara bir sosyal medya fenomenin arkadaşı olduğunu söyleyerek yanaştığını belirtti. Bir başka mahalle sakini de “Komşunun oğlu beni aradı 'Bir sapık çocuklara dadanmış' dedi. Ben balkona çıktım. Komşumuzun oğlunun şahsı dövdüğünü gördüm. Daha sonra kaçtı.” diye konuştu.