Sultangazi'de 10 yaşındaki Übeyde'ye köpek saldırdı

Sevmek için yanına gittiği köpek tarafından dudağından ve kolundan ısırılan Übeyde, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, evinin önünde oynayan 10 yaşındaki Übeyde Güvenir, sevmek istediği bir köpek tarafından saldırıya uğradı.

ARKADAŞI KURTARDI

Köpek bir anda Übeyde'nin üzerine atlayarak dudağından ve kolundan ısırdı. O esnada orada olan başka bir çocukta, köpeği Güvenir’in üzerinden çekerek uzaklaştırdı.

Çocuklarının kanlar içinde yerde yattığını gören aile ise büyük panik yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Übeyde Güvenir'in dudaklarına dikiş atılıp kolu sarıldı.

Dikişleri nedeniyle çocuğun bir süre konuşamayacağı öğrenilirken, saldırgan köpek de Sultangazi Belediyesi ekipleri tarafından götürüldü.