Sultangazi'de 14 yaşındaki Suriyeli çocuk, kavgadan korkup camdan atladı Suriye aile arasında çıkan kavgada panikleyen 14 yaşındaki çocuk ikinci kattan aşağı atladı. Şans eseri bir iş yerinin tabelasının üzerine düşen çocuk, olayı yara almadan atlattı.

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DHA

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli aile, İstanbul’un Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir binaya taşındı.

5 katlı binanın ikinci katındaki dairede yaşayan aile arasında dün akşam saat 21.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma bir süre sonra arbedeye dönüştü.

Kavgadan korkup, camdan atladı

Arbede sırasında hamile olduğu öğrenilen kadın, karnına gelen darbe nedeniyle fenalaştı.

Bu sırada korkan 14 yaşındaki kız çocuğu, evin camını açarak kendini aşağı attı.

Çocuk, şans eseri, bir iş yerine ait tabelanın üzerine düştü.

Mahalleli ayaklandı

Ölümden dönen çocuk, ayağa kalkarak, yeniden aşağı atlamak istedi.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu, bir yandan da çocuğun atlamaması için çaba sarf etti.

Çocuğu içeri almak istemediler

Birinci katta yaşayan aileye, çocuğu içeri alması için bağıran mahalle sakinleri, dairedekilerin olaya kayıtsız kalmasına tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine dairedekiler, çocuğu çekerek içeri aldı.

Karnına darbe alan hamile kadın hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, karnına darbe alan hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.