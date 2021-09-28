Yaklaşık 150 kişinin yaşadığı binanın zemin katındaki kolon ve duvarları kesip kırmaya çalışan Mehmet Rasim D. ve beraberindeki 6 kişinin o anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde, cuma günü saat 10.00 sıralarında 45 dairenin bulunduğu 3 bloktan oluşan 4 katlı binanın zemin katının kolon ve duvarları, Mehmet Rasim D. ve yanındaki 6 kişi tarafından kesilip, balyozla kırılmaya çalışıldı.

Yaklaşık 150 kişinin yaşadığı binadan gelen sesler üzerine bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri, Mehmet Rasim D. ve beraberindeki 6 kişiyi gözaltına aldı.

Daha önce yaşadıkları anlaşmazlık ve tehditler nedeniyle Mehmet Rasim D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten bina sakinleri, uzaklaştırma kararı aldırdıklarını ifade etti.

KADINA TAŞ ATMAYA KALKTI

Öte yandan bina sakinleri ile Mehmet Rasim D., arasında yaşanan tartışma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sesleri duyarak aşağı inen ve müdahalede bulunan bina sakinleri ile Mehmet Rasim D. arasında yaşanan tartışma anları yer aldı.

Ayrıca yerden bir taş alan Mehmet Rasim D.’nin, tartıştığı bir bina sakini kadına atmaya çalıştığı, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale ederek şahsı gözaltına aldığı görüldü.

Sultangazi’de, 150 kişinin yaşadığı binanın kolonlarını keserken yakalandılar ViDEO

“HER ZAMAN GELİP BİNAYA ZARAR VERİYOR”

Bina yöneticisi Mehmet Ali Abaza, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mehmet Rasim D., sabah saatlerinde yanındaki kişilerle birlikte sabah saatlerinde binaya geliyor. Belediyeden hiçbir izin almadan zemin kattaki kolonlara zarar veriyor. Binada yaşayanların da bundan haberi yok. Bize haber vermeden bunu yapıyor. Ben o sırada evdeydim. Sesleri duyunca bir çalışma olduğunu düşündüm. Balkona çıkıp baktığımda onu gördüm ve bir şeyler olduğunu anladım. Çünkü kendisi her zaman gelip binaya zarar veriyor.





“BİZİM CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Kolonları kırdığını anladım. Hemen aşağı indim, kendisine müdahale ettim ve polise haber verdim. Eğer müdahale etmemiş olsaydım belki bütün kolonları kesecekti. Bu şekilde bizim can güvenliğimizi tehlikeye attı. Bizim can güvenliğimiz yok.

“BURANIN MÜHÜRLENMESİNİ İSTİYORUZ”

Zemin katın kendisinin olduğunu söylüyor. Daha önce binada bir dairesinin bulunduğunu öne sürerek, yıkım kararı aldı.

Bundan dolayı belediye bina ilgili bir çivi dahi çakılamaz kararı aldı. Bu bina 20 yıldır böyle harabe halde. Bizleri yıldırmak için uyuşturucu madde kullananları zemin kata yönlendirip, bizlere zarar vermesi gerektiğini söylüyor. Belediyeden buranın mühürlenmesini istiyoruz. Bu şahıs sürekli buralara geliyor. Daha önce bana ve eşime hakaret ettiği için kendisinden şikayetçi olmuş, hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Buna rağmen bizleri rahatsız etmeye devam ediyor.”





“BİZ KARŞI ÖLÜME KASIT VAR”

Bina sakinlerinden Mehmet Yılmaz ise, şu ifadeleri kullandı:

“Bu adam ile 15 yıldır sorun yaşıyoruz. Binada kendisine ait bir dairenin olduğunu, tapusunun olduğunu söyleyip gelip sürekli olarak bizi burada rahatsız ediyor. Haftanın yedi gününün üç gününü ben karakolda geçiriyorum. Aile olarak 5 kişiyiz. Beşimiz de kendisinden şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldık. Ben işteyken de gelip binanın zemin katındaki kolonları kesmiş, duvarları kırmış. Burada bize karşı ölüme kasıt var. Böyle bir şey olamaz.

“BEŞ DEFA BİLİRKİŞİ GÖNDERDİ”

Artık benim huzurum kalmadı. Binada toplam 15 daire var. Kendisi 17 numaralı dairenin tapusu olduğunu ve kendisine ait olduğunu söylüyor. Ama binada 17 daire yok. 15’inci dairede oturan eniştemin onun dairesini işgal ettiğimi söyledi. Beş defa bilirkişi gönderdi. Her defasında mahkeme eniştemi haklı bularak, dairenin enişteme ait olduğu kararını verdi. Bu sefer yanlış daire olduğunu söyleyerek, benim oturduğum dairenin kendisine ait olduğunu ifade ederek, benden davacı oldu. Dava devam ediyor. Ben daireyi müteahhitten aldım.”

"MÜDAHALE ETMESEK BİR SÜRÜ İNSAN ÖLMÜŞ OLACAKTI”

Yaklaşık 20 yıldır binada oturduğunu söyleyen Şaban Küçük de, "Gelip bizim canımıza kastediyor resmen. Hiçbir kanun ve kural dinlemeden, kimseye sormadan gelip kolonları kesiyor. Eğer müdahale etmezsek belki de bu bina şu anda çökmüş olacak, bir sürü de insan ölmüş olacaktı. Burada yaşayanların canına kastetmiştir." şeklinde konuştu.

Bina sakinlerinin şikayetçi olduğu Mehmet Rasim D. ve 6 kişi işlemlerin ardından serbest bırakıldı.