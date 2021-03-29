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    Sultangazi'de 16 yaşındaki minibüs sürücüsü çocuğa çarptı

    Caddede yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı 10 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, kaldırıldığı hastanede öldü.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 11:24
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    Sultangazi'de 16 yaşındaki minibüs sürücüsü çocuğa çarptı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi 1. Cebeci Yolu Caddesi'nde, yolun karşısına geçerken Suriye uyruklu 10 yaşındaki Ali Juma'ya minibüs çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce sürüklenerek ağır yaralanırken, minibüs sürücüsü durmayarak kaçtı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ 16 YAŞINDA ÇIKTI

    Yaralı çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Ali Juma yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün kimliği, polis ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi.

    16 yaşındaki sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine getirildi.

    Sultangazi'de 16 yaşındaki minibüs sürücüsü çocuğa çarptı VİDEO

    "BUNA BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULSUNLAR"

    Mahalle sakini İbrahim Bülbül, "Araç çok süratli bir şekilde geliyordu. Çocuklar bildiğin karşıdan karşıya geçemiyor. İlerde 6 ay önce 3 yaşında bir kız çocuğu öldü. Bundan iki hafta önce de engelli bir çocuğa araba çarptı. Bugün de bu olay oldu. Altına alarak sürüklemiş buraya kadar getirdi yani. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz, Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Yaklaşık 6 kere dilekçe verdim. Hiçbirine cevap gelmedi. Bir çocuk öldü seti yaptılar, ikinci çocuk öldü, ikinci seti yapacaklar. Bir an önce buraya set yapsınlar, bu önemli alsınlar. Kaç tane can, kaç tane çocuk ölecek, buna bir an önce çözüm bulsunlar." dedi.

    Sultangazi de 16 yaşındaki minibüs sürücüsü çocuğa çarptı #1

    "ADAM HİÇ DURMADAN KAÇTI"

    Mahalle esnafı İlyas Alp ise "Aşağıda kazalar oldu, set yaptılar. Bugünkü olayda da araba çok sert geçti. Yukarıdan çocuğa vurmuş, altına aldı. Ben çocuğun üstünden geçtiğini gördüm. Adam hiç durmadan kaçtı. Buraya set lazım önem almaları lazım." ifadesini kullandı.

    Sultangazi de 16 yaşındaki minibüs sürücüsü çocuğa çarptı #2

    Sultangazi de 16 yaşındaki minibüs sürücüsü çocuğa çarptı #3

    Sultangazi de 16 yaşındaki minibüs sürücüsü çocuğa çarptı #4

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