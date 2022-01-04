Sultangazi'de 250 bin liralık otomobil hırsızlığı

Dakikalar içinde girdikleri daireden birkaç değerli eşya ve otomobil anahtarı alan hırsızlar, park halinde duran aracı çalıp ortadan kayboldu.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanı gözüne kestiren 4 hırsızdan 3’ü, ellerindeki cihaz ile saniyeler içinde bina içine girdi; diğeri ise araçta bekledi.

EVDEN ALDIKLARI ANAHTARLA OTOMOBİL ÇALDILAR

Bütün daireleri kontrol eden şahıslar, daha sonra bir daireye girdi. Hırsızlar, girdikleri evden 2 adet cep telefonu, bir miktar ziynet eşyası, bir miktar para ve 250 bin TL değerindeki otomobil anahtarını alıp çıktı. Ardından daireden ayrılan 3 hırsız, girdikleri evden aldıkları otomobil anahtarı ile indikleri sokakta araçları teker teker kontrol etti. Uzaktan kumanda ile buldukları araca binen şahıslar daha sonra olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Olay sonrası durumu fark eden Mehmet Solak, karakola giderek şikayette bulundu.

9 DAKİKA İÇİNDE 250 BİN LİRALIK ZARAR

Aracı çalınan Mehmet Solak, “Kapı şifreli ama ellerindeki alet ile kapıyı açmaları 4 saniye sürüyor. 4 saniye içerisinde kapıyı açıyorlar. Binadaki bütün kapıları yokluyorlar. En son benim daireme giriyorlar. 9 Dakika sonra aşağıya inerek benim aracıma binerek geldikleri diğer araçla beraber 2 araç peş peşe gidiyorlar. Binaya girip çıkmaları 9 dakika. 1 tanesi şoför olan 4 şahsın o anları kameraya yansıyor. Hepsi kapşonlu ve maskeli şahıslar. Hesapladığımızda 250 - 300 Bin TL civarında zararımız var.” dedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri olay sonrası şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.