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- Sultangazi'de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada
Sultangazi'de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada
- DHA
- 13.10.2021 - 17:55
- Güncelleme : 13.10.2021 - 18:01
Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde akraba olduğu öğrenilen 4 kişi, oturdukları sokağa otomobille gelerek bir süre sohbet etti.
Apartmana girecekleri sırada, sokağın başında bekleyen başka otomobil yanlarına yaklaştı.
3 KİŞİ BACAKLARINDAN YARALANDI
Yanlarından geçen otomobilin arka koltuğunda oturan kişi, akrabalara, silahla peş peşe defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan aile yakınları dışarı çıktı. Yakınları gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi.
Sultangazi'de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada VİDEO
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
3 yaralı, özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.