Yaşadıkları binanın önünde bir araçtan gelen kurşunlarla silahlı saldırıya uğrayan 4 kişiden 3'ü bacaklarından yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde akraba olduğu öğrenilen 4 kişi, oturdukları sokağa otomobille gelerek bir süre sohbet etti.

Apartmana girecekleri sırada, sokağın başında bekleyen başka otomobil yanlarına yaklaştı.

3 KİŞİ BACAKLARINDAN YARALANDI

Yanlarından geçen otomobilin arka koltuğunda oturan kişi, akrabalara, silahla peş peşe defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan aile yakınları dışarı çıktı. Yakınları gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

Sultangazi'de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada VİDEO



SAĞLIK DURUMLARI İYİ

3 yaralı, özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





































