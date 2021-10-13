Euro
10.5225
0.88%
Dolar
9.0743
0.43%
Altın
522.37
2.15%
Borsa
1.414
-0.23%
Bitcoin
516.772
2.21%
EXEN Coin
22.30
2.15%
13ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 13 C

    Sultangazi'de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada

    Yaşadıkları binanın önünde bir araçtan gelen kurşunlarla silahlı saldırıya uğrayan 4 kişiden 3'ü bacaklarından yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 13.10.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada

    Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde akraba olduğu öğrenilen 4 kişi, oturdukları sokağa otomobille gelerek bir süre sohbet etti.

    Apartmana girecekleri sırada, sokağın başında bekleyen başka otomobil yanlarına yaklaştı.

    3 KİŞİ BACAKLARINDAN YARALANDI

    Yanlarından geçen otomobilin arka koltuğunda oturan kişi, akrabalara, silahla peş peşe defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı.

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan aile yakınları dışarı çıktı. Yakınları gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

    Sultangazi'de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada VİDEO

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    3 yaralı, özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Sultangazi de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada #1

    Sultangazi de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada #2

    Sultangazi de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada #3

    Sultangazi de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada #4

    Sultangazi de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada #5

    Sultangazi de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada #6

    Sultangazi de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada #7

    Sultangazi de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada #8

    Sultangazi de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada #9

    Sultangazi de 4 kişinin silahlı saldırıya uğrama anları kamerada #10

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir