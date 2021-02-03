Sahte alkol imalathanesine düzenlenen baskında 4 ton etil alkole el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesine bağlı Konak Caddesi'nde bulunan bir adreste kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

4 TON ETİL ALKOL BULUNDU

Adreste yapılan aramalarda; 4 ton etil alkol, alkol ölçüm cihazı, alkol damıtma cihazı, 2 soğutma radyatörü, 2 pompa, çok sayıda “tıbbi kullanım amaçlı” ibareli etiket ve beşer litrelik boş bidonlar ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İmalathanede bulunan şüpheli E.O., gözaltına alındı. E.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de 4 ton etil alkol ele geçirildi VİDEO

RUHSATSIZ İMALATHANEYE MÜHÜR

Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen alkol imalathanesi ise zabıta ekiplerince mühürlendi.