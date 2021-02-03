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    Sultangazi'de 4 ton etil alkol ele geçirildi

    Sahte alkol imalathanesine düzenlenen baskında 4 ton etil alkole el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.02.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 16:19
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    Sultangazi'de 4 ton etil alkol ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesine bağlı Konak Caddesi'nde bulunan bir adreste kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    4 TON ETİL ALKOL BULUNDU

    Adreste yapılan aramalarda; 4 ton etil alkol, alkol ölçüm cihazı, alkol damıtma cihazı, 2 soğutma radyatörü, 2 pompa, çok sayıda “tıbbi kullanım amaçlı” ibareli etiket ve beşer litrelik boş bidonlar ele geçirildi.

    Sultangazi de 4 ton etil alkol ele geçirildi #1

    1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    İmalathanede bulunan şüpheli E.O., gözaltına alındı. E.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Sultangazi'de 4 ton etil alkol ele geçirildi VİDEO

    RUHSATSIZ İMALATHANEYE MÜHÜR

    Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen alkol imalathanesi ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

    Sultangazi de 4 ton etil alkol ele geçirildi #2

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