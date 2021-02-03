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- Sultangazi'de 4 ton etil alkol ele geçirildi
Sultangazi'de 4 ton etil alkol ele geçirildi
Sahte alkol imalathanesine düzenlenen baskında 4 ton etil alkole el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 03.02.2021 - 15:36
- Güncelleme : 03.02.2021 - 16:19
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesine bağlı Konak Caddesi'nde bulunan bir adreste kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
4 TON ETİL ALKOL BULUNDU
Adreste yapılan aramalarda; 4 ton etil alkol, alkol ölçüm cihazı, alkol damıtma cihazı, 2 soğutma radyatörü, 2 pompa, çok sayıda “tıbbi kullanım amaçlı” ibareli etiket ve beşer litrelik boş bidonlar ele geçirildi.
1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
İmalathanede bulunan şüpheli E.O., gözaltına alındı. E.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sultangazi'de 4 ton etil alkol ele geçirildi VİDEO
RUHSATSIZ İMALATHANEYE MÜHÜR
Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen alkol imalathanesi ise zabıta ekiplerince mühürlendi.